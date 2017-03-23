В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, возможен слабый дождь при холоде

В ближайшие дни в Литве пройдут дожди, местами возможен слабый дождь при холоде, гололедица.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу почти повсеместно пройдут дожди, но это будет небольшой дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ночью температура будет колебаться от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, днем воздух прогреется до 5–10 градусов тепла. Ветер будет слабым.

В субботу утром и днем также почти повсеместно ожидаются осадки – дождь и мокрый снег, местами – слабый дождь при холоде. Температура ночью будет 0 – минус 5 градусов, на Куршской косе – до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 2–7 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода