В ближайшие дни во многих районах Литвы ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.
В среду ночью местами пройдут дожди, местами ожидается туман. Температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла. Днем во многих районах, с большй вероятностью на севере страны, возможны грозы. Будет 16–21 градус тепла.
В четверг ночью местами возможны кратковременные дожди, днем ожидаются осадки на основной территории страны, местами возможны грозы. Ночью будет 7–10, днем – 13–18 градусов тепла.
В пятницу ночью также ожидаются дожди, днем в большинстве районов осадков не будет, выходные будут теплыми и солнечными, в воскресенье станет теплее – до 20 градусов.
Кстати не легальная база данных, просмотр и прослушка ведётся за каждым жителем и хранится пожизненно ,благо есть где хранить. А есть ещё и легальная, во как круто всё .
Bava-Алдона где подевался? Ты вот мне скажи зачем ты срываешься и пишешь через прокси сервер? Сейчас это излишняя мера. Прослушивается и просматривается сейчас буквально всё вплоть до утюга поэтому это не имеет ни какого смысла. Если даже я тебя вычислил простой обыватель как ты говоришь то другим это не составит проблем. Наверное эти ребята ржут с тебя как с последнего лузера.