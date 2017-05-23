В ближайшие дни в Литве возможны кратковременные дожди

В ближайшие дни во многих районах Литвы ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В среду ночью местами пройдут дожди, местами ожидается туман. Температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла. Днем во многих районах, с большй вероятностью на севере страны, возможны грозы. Будет 16–21 градус тепла.

В четверг ночью местами возможны кратковременные дожди, днем ожидаются осадки на основной территории страны, местами возможны грозы. Ночью будет 7–10, днем – 13–18 градусов тепла.

В пятницу ночью также ожидаются дожди, днем в большинстве районов осадков не будет, выходные будут теплыми и солнечными, в воскресенье станет теплее – до 20 градусов.

BNS

Метки: Литва, Погода