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В ближайшие дни в Литве возможны кратковременные дожди

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 23, 15:26   |   Комментариев: 2

В ближайшие дни во многих районах Литвы ожидаются кратковременные дожди, прогнозирует Гидрометеорологическая служба.

В среду ночью местами пройдут дожди, местами ожидается туман. Температура воздуха опустится до 6–11 градусов тепла. Днем во многих районах, с большй вероятностью на севере страны, возможны грозы. Будет 16–21 градус тепла.

В четверг ночью местами возможны кратковременные дожди, днем ожидаются осадки на основной территории страны, местами возможны грозы. Ночью будет  7–10, днем – 13–18 градусов тепла.

В пятницу ночью также ожидаются дожди, днем в большинстве районов осадков не будет, выходные будут теплыми и солнечными, в воскресенье станет теплее – до 20 градусов.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 23 at 17:19

    Кстати не легальная база данных, просмотр и прослушка ведётся за каждым жителем и хранится пожизненно ,благо есть где хранить. А есть ещё и легальная, во как круто всё .

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 23 at 17:13

    Bava-Алдона где подевался? Ты вот мне скажи зачем ты срываешься и пишешь через прокси сервер? Сейчас это излишняя мера. Прослушивается и просматривается сейчас буквально всё вплоть до утюга поэтому это не имеет ни какого смысла. Если даже я тебя вычислил простой обыватель как ты говоришь то другим это не составит проблем. Наверное эти ребята ржут с тебя как с последнего лузера.






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