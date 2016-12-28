В ближайшие дни ветер стихнет и потеплеет

Погода в Литве в ближайшие дни должна улучшиться – днём станет теплее, дувший последние несколько дней ветер стихнет.

В четверг ночью осадки в стране маловероятны, ветер стихнет. Температура воздуха ночью понизится до 1-6 градусов ниже нуля, на взморье – от нуля до 2 градусов тепла, образуется гололёд. Днём значительных осадков не ожидается, температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на взморье – до 5 градусов тепла.

В пятницу ночью – местами небольшие осадки, преимущественно дождь, в юго-восточной части страны местами слабый снег с дождём, гололёд. Кое-где сформируется туман. Снова потеплеет.

BNS

Метки: Литва, Погода