TOP,Сегодня в мире

В Британии министр ушел в отставку из-за несогласия с планом Brexit

ото из открытых источников

Великобритания стоит на пороге тяжелейшего кризиса со времен Второй мировой войны, считает брат Бориса Джосона.

Министр транспорта Великобритании Джозеф Джонсон, который приходится младшим братом  экс-главе британского МИД Борису Джонсону, подал в отставку из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй по вопросу об условиях выхода страны из Евросоюза. Об этом политик сообщил в Twitter в пятницу, 9 ноября.

Джозеф Джонсон предупредил британцев о масштабном кризисе, который ждет страну после окончательного разрыва с ЕС и заявил о необходимости проведения повторного референдума по Brexit.

«Пропасть между тем, что было обещано в ходе агитационной кампании перед референдумом, и тем, что сейчас предлагает премьер-министр в своем проекте сделки настолько широка, что у меня не было иного выбора, кроме как передать сегодня днем премьер-министру заявление о своей отставке», – сказал Джонсон.

По его мнению, сейчас нужно спросить у людей, согласны ли он с продолжением Brexit на таких «немыслимых условиях».

«Вместо того, чтобы остаться в Европе, при этом не давая ей все решать за нас, мы покинем Европу, но будем полностью подчиняться европейским правилам», – посетовал политик.

Джозеф Джонсон считает, что Британия стоит на пороге тяжелейшего кризиса со времен Второй мировой войны и заверил в преданности Консервативной партии, несмотря на отставку.

«Я никогда не шел поперек партийной политики ни по одному вопросу, однако чувство долга перед избирателями в моем округе и перед всей нашей страной заставили меня действовать», – добавил он.

Напомним, в конце октября в Лондоне 700 тысяч человек вышли на митинг с требованием нового референдума по Brexit. Но такое голосование исключила ​премьер-министр Тереза Мэй.

Ранее в правительстве Великобритании опровергли информацию СМИ о том, что Лондон якобы добился от ЕС уступок, которые позволят ему на время остаться в таможенном союзе после Brexit.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.