В Британии найдено «кладбище» советских «Жигулей»

🔊 Воспроизвести

В Великобритании нашли заброшенное «кладбище» советских «Жигулей» разных моделей. Фотографию изрядно подпорченных временем автомобилей опубликовал один из пользователей Facebook-сообщества владельцев LADA в Соединенном Королевстве.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Автоновости, на снимках можно увидеть экспортные (праворульные) версии моделей ВАЗ-2101, 2102, 2104 и 2107. Судя по желтым номерам, с 1963 по 1983 год эти машины могли свободно эксплуатироваться по дорогам Великобритании.

Несмотря на просьбы других британских любителей LADA, координаты автосвалки так и остались засекреченными. Автор фотографии пообещал не делиться ими в целях безопасности, чтобы никто не «растащил» найденный раритет в собственных корыстных целях. Не исключено, что в будущем на этом месте организуют большой автомобильный музей под открытым небом.

Отметим, что британское «кладбище Жигулей» — далеко не первая подобная находка. В апреле прошлого года во Франции был найден целый автосалон с редкими советскими «девятками».