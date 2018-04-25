В Британии приговорили родителей, назвавших сына в честь Гитлера

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В Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе National Action (Национальное действие) приговорили супружескую пару, назвавшую своего ребенка в честь Адольфа Гитлера.

В ходе обыска дома у 22-летнего Адама и 38-летней Клодии были найдены мачете, арбалеты, топоры, а также костюм Ку-Клукс-Клана и нацистские артефакты. Следователи также нашли инструкцию по террористической деятельности, названную «Поваренная книга анархиста».

Суду были представлены фотографии, на которых Томас и Патас позируют с новорожденным сыном. На одной из них отец одет в костюм ККК, на втором – держит флаг гитлеровской Германии. Мальчика родители назвали Адольфом. Адам рассказал, что имя было выбрано в честь Адольфа Гитлера, перед которым он преклоняется.

Пара познакомилась в 2013 году на встрече National Action. Отметим, что в то время Адаму было 16 лет. Группировка, которая была запрещена тремя годами позже, пропагандирует ненависть к евреям, людям с другим цветом кожи, ЛГБТ-сообществу.

«Это не просто фантазеры-расисты. Речь идет об опасной структуре с четкой организацией, цель которой — распространять неонацистскую идеологию и спровоцировать расовую войну. Они учились изготовлять взрывчатку, они собирали оружие», — подчеркивается в заявлении полиции.

Британец Адам Томас, который был признан виновным в том, что является членом запрещенной неонацистской группировке National Action, и которому грозит десять лет тюрьмы, признался в ходе судебных слушаний: он пытался пройти гиюр и обучался в иерусалимской йешиве «Махон Меир».

Об этом пишет в среду, 14 ноября, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на Дэвида Симпкинса, проходившего обучение в этой йешиве вместе с подсудимым.

Симпкинс описывает Томаса как чрезвычайно интеллигентного и влюбленного в иудаизм юношу, который, впрочем, отличался нестабильностью психики на грани паранойи. Он легко впадал в ярость, но никогда не прибегал к насилию. Свидетель также рассказал, что подсудимый рос в семье ультра правых экстремистов и описывает свое детство как «ужасное».

«Он принялся изучать иудаизм, чтобы понять, за что следует ненавидеть евреев. А по мере изучения проникся к ним симпатией и захотел стать правоверным иудеем. Однако преподававшие в этой йешивы раввины пришли к выводу, что Томасу следует подлечить психику, а лишь затем проходить гиюр, и отчислили его из этого учебного заведения. В ходе заседания в Королевском суде БирмингемаТомас сообщил, что приехал в Израиль в 2015 году – юноше тогда было 18 лет. Он захотел пройти гиюр, чтобы затем служить в Армии обороны Израиля, пишет газета The Guardian. Отмечается, что он дважды пытался вступить в ряды британской армии, однако ему было отказано в связи с диагностированным синдромом Аспергера – легкой формйо аутизма.

Томас провел в Израиле два года, жил в мошавах и кибуцах, подружился с израильтянами и захотел стать евреем. Он выяснил, что израильский паспорт дает ему право служить в армии. На вопрос судей, почему же он не реализовал свой план, подсудимый ответил: «Я потерял к этому интерес».

Как сообщалось ранее, накануне Королевский суд Бирмингема вынес вердикт по делу жителей Оксфордшира Адама Томаса и Клодии Пататас, которые подозревались в принадлежности к запрещенной неонацистской группировке National Action. Присяжные признали их вину. Теперь подсудимым грозит до десяти лет тюремного заключения.

NEWSru.com.il