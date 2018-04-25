В Британии собрали голоса для отставки Мэй

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Депутаты британского парламента намерены поставить на голосование вопрос о вотуме недоверия премьеру 20 ноября.

Члены консервативной партии (Тори), лидером которой является премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, имеют достаточное количество голосов, чтобы начать процедуру ее отстранения от власти. Они хотят сделать это 20 ноября, сообщает Sky news.

«Порог в 48 писем о недоверии будет преодолен сегодня. Они считают, что вопрос о недоверии к премьеру будет поставлен на голосование во вторник», — заявил британский журналист Кристофер Хоуп в Twitter.

Отмечено, что ряд депутатов проголосовали за выявление недоверия Мэй.

«Я передал вотум недоверия премьер-министру», — написал в Twitter один из парламентариев Генри Смит.

Согласно уставу правящей Консервативной партии, процедура запускается в том случае, когда 15% парламентариев консервативной партии (48 человек) отправят председателю комитета письма о потере доверия к премьер-министру.

Как утверждает источник в парламенте, проведение голосования по вотуму в ближайшее время «очень возможно».

Напомним, 14 ноября британский парламент одобрил текст проекта соглашения об условиях Brexit. В знак несогласия с планом выхода Британии из ЕС сразу несколько министров заявили об отставке.

Позже Тереза Мэй заявила, что намерена довести до конца процесс выхода страны из ЕС.

korrespondent.net