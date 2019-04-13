В Брунее стали отрубать руку за воровство

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В начала апреля в Королевстве Бруней введены дополнения к уголовному кодексу, которые в ООН назвали «драконовскими законами шариата».

Согласно нововведениям, супружеская измена и гомосексуальные связи будут караться смертной казнью через побивание камнями, а за воровство осуждённым будут ампутировать руку.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Королевство Бруней не вводить новые нормы.

«Я призываю правительство остановить вступление в силу этого нового драконовского уголовного законодательства, которое, в случае реализации, будет означать серьёзный откат в защите прав человека населения Брунея… Любое законодательство, основанное на религии, не должно нарушать права людей, в том числе права тех, кто принадлежит к религиозному большинству, меньшинству, и тех, кто не верует», – заявила Бачелет.

По её словам, новые изменения в законодательстве Брунея могут спровоцировать рост насилия и дискриминации в отношении женщин, сексуальных и религиозных меньшинств, а возможные судебные ошибки могут привести к непоправимым последствиям.

«Я призываю Бруней соблюдать де-факто мораторий на использование высшей меры наказания», – добавила Бачелет.

В Германии в МИД был вызван посол Брунея, где ему были высказана озабоченность из-за нарушения базовых прав человека.

С критикой по этому поводу ранее выступила правозащитная группа Amnesty International. Актёр и режиссёр Джордж Клуни и британский певец и композитор Элтон Джон призвали объявить бойкот отелям султаната Брунея.

Речь идёт о люксовых отелях оператора Dorchester Collection, который принадлежит государственному инвестфонду Брунея (Brunei Investment Agency). В Великобритании это The Dorchester и 45 Park Lane (оба в Лондоне), а также Coworth Park (в Аскоте); в США – The Beverly Hills Hotel и Hotel Bel-Air (оба в Лос-Анджелесе); во Франции – Le Meurice и Hotel Plaza Athenee (оба в Париже); в Италии – Hotel Eden (Рим) и Hotel Principe di Savoia (Милан).

Султаном Брунея в 1967 году был провозглашён Хассанал Болкиах, в 1980-е он стал также премьер-министром, министром финансов и министром обороны. В 2014 году в стране начали приводить уголовный кодекс в соответствии с законами шариата, однако принятие самых резонансных норм под давлением общественности неоднократно откладывалось.

rg-rb.de