В Брюсселе будут обсуждаться Белорусская АЭС и парниковый эффект

🔊 Воспроизвести

В среду в Брюсселе будут обсуждаться вопросы, связанные со строительством БелАЭС в Островце и сокращением выбросов CO2, вызывающих парниковый эффект.

В заседании Совета по транспорту, телекоммуникациям и энергетике Евросоюза (ЕС) примет участие министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, который расскажет об угрозах, исходящих от БелАЭС.

«Позиция Литвы остается прежней — до тех пор, пока не будут проведены в жизнь рекомендации стресс-тестов, раскрывших целый «букет» недостатков проекта, нельзя даже думать о запуске БелАЭС», — сказала в комментарии советник министра Аурелия Вярницкайте.

По ее словам, на Совете по энергетике ЕС будет обсуждаться долгосрочная стратегия, направленная на сокращение вызывающих парниковый эффект выбросов CO2 в атмосферу. Один из подлежащих обсуждению вопросов — поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающие, что право ЕС должно распространяться на газопроводы, которые соединяют ЕС с третьими странами, включая и прокладываемый Россией по дну Балтийского моря газопровод Nord Stream 2 («Северный поток 2»).

Литва является главным критиком строящейся в 50 км от Вильнюса БелАЭС — по ее словам, строительство объекта ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

BNS