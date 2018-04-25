В Брюсселе приняты меры по противодействию вмешательствам в выборы в Европарламент

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Накануне выборов в Европарламент в Брюсселе ввели в использование новую систему оперативного оповещения общественности и политических институтов о фейковых информациях.

Как передает АЗЕРТАДЖ, система представляет собой дигитальную платформу для рассылки среди ее пользователей информации о появившихся фейках и для ведения оперативной координации усилий по противодействию этим попыткам извне. Пользователями же являются представители институтов Евросоюза и назначенные представители из всех стран, входящих в ЕС. Их имена не раскрываются.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг написала в своем микроблоге, что Евросоюзу «важно работать вместе, чтоб противостоять тем, кто пытается манипулировать нашими выборами».

Создатели платформы пока ограничили участие в ней только государствами-членами ЕС, однако работа проходит в сотрудничестве с другими партнерами по НАТО и G7.