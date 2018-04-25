В Брюсселе – решение по договору о «Брекзите»

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в воскресенье, 25 ноября, отбыла в Брюссель, где примет участие во внеочередном заседании Европейского совета.

Европейский совет рассмотрит и постарается достигнуть политического соглашения по договору о выходе Соединенного Королевства из Европейского союза. Главы государств также примут декларацию, содержащую дорожную карту отношений ЕС и Соединенного Королевства в будущем.

По словам Президента, достигнутое после трудных переговоров соглашение отвечает интересам Литвы, потому что гарантирует, что статус проживающих в Соединенном Королевстве граждан нашей страны не ухудшится. В нем закреплены положения о том, что у прибывших в Соединенное Королевство до окончания переходного периода (31 декабря 2020 года) и проживающих там граждан Литвы и других государств — членов ЕС сохраняются все действовавшие до этого времени права и социальные гарантии.

Соглашение также предусматривает, что до окончания переходного периода в Соединенном Королевстве будет действовать право ЕС, а Соединенное Королевство будет по-прежнему выполнять свои финансовые обязательства, как намечено в многолетнем бюджете ЕС 2014 – 2020 годов.

В этом документе содержится решение и по одному из наиболее чувствительных вопросов переговоров – как избежать границы между Ирландией и Северной Ирландией, если до окончания переходного периода не будет достигнута договоренность о будущих отношениях ЕС и Соединенного Королевства. В таком случае Северная Ирландия должна будет остаться интегральной частью таможенного союза ЕС и общеевропейского внутреннего рынка.

Политическая декларация, которую в воскресенье также намерены принять главы государств — членов ЕС, установит дорожную карту для продолжения переговоров о будущих отношениях между Европейским сообществом и Соединенным Королевством. Документ предусматривает, что Евросоюз и Соединенное Кородевство будут стараться обеспечивать тесные торговые связи, останутся близкими партнерами в области безопасности и внешней политики, будут активно сотрудничать в сферах энергетики и транспорта, обеспечивать безвизовый режим для своих граждан.