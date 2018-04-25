В Буньоле подсчитали, сколько помидоров ушло на томатные бои

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В муниципалитете Буньоль (Валенсия) прошёл ежегодный праздник «Томатина», на который со всего мира съезжаются туристы, чтобы поучаствовать в томатных боях.

По подсчётам муниципальных властей, на этот раз в помидорных баталиях приняли участие порядка 20 тысяч человек. На праздник ушло 145 тонн томатов, которые сбрасывали на улицы Буньоля с семи грузовиков.

В традиционном празднике приняли участи местные жители и гости из разных стран: британцы, американцы, французы, австралийцы, китайцы. В этом году «Томатина» была одной из самых интернациональных, на празднике побывали также послы Литвы и Бангладеша.

Некоторые участники разных возрастов вышли на «бой» костюмах: от помидоров и картошки до Красной шапочки и молодожёнов. У многих на лицах были очки для плавания, чтобы защититься от томатной мякоти. Часть участников в знак солидарности с женщинами, ставшими жертвами гендерного насилия, были в символических фиолетовых майках.

В муниципалитете остались довольны проведением «Томатины», отметив, что праздник закончился без проишествий, а безопасность на нём обеспечивало более 700 стражей правопорядка.

Noticia.ru