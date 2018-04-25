В ЦАР опровергли слухи о пытках членов съемочной группы из России, убитых неизвестными

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Врачи в Центральноафриканской республике (ЦАР), осмотревшие тела убитых накануне россиян — членов съемочной группы, не обнаружили на них следов пыток, о которых ранее написали некоторые СМИ. Об этом сообщила в четверг, 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Кроме того, министерство связи ЦАР опубликовало в своем Facebook официальное заявление в связи с происшествием, из которого следует, что, по имеющимся на сегодня данным, целью нападения на россиян было ограбление, в ходе которого их убили. Ни о каких пытках в сообщении не упоминается.

По данным министерства, в ходе расследования, проведенного совместно местной полицией, а также посольством России и сотрудниками миссии ООН в ЦАР (MINUSCA), было установлено следующее: россияне приехали в ЦАР, не запрашивая предварительно пресс-карты, арендовали частный автотранспорт с местным водителем и отправились на нем в путь, несмотря на то, что им советовали этого не делать.

По дороге они встретили группу из более 10 вооруженных людей, которые не говорили ни по-французски, ни на санго (государственный язык ЦАР). Бандиты попытались отобрать у россиян автомобиль, но те оказали сопротивление, в результате чего были убиты. Единственный, кому удалось выжить, — водитель. Он сбежал с места ЧП. Тела россиян были позднее обнаружены. При них не нашли никаких документов, подтверждающих их личность, кроме одной карточки, в которой указывалось, что один из них — блогер.

О гибели россиян в ЦАР стало известно 31 июля. При этом центральноафриканское издание Palmares Centrafrique со ссылкой на свои источники сообщило, что перед убийством их похитили и допросили.

В Центре управления расследованиями бизнесмена Михаила Ходорковского, финансировавшего поездку съемочной группы в ЦАР, усомнились в этой информации, заявив, что местным журналистам «трудно доверять».

В посольстве России в ЦАР сообщали , что видели тела убитых после их доставки в морг столицы ЦАР — города Банги, но никаких следов пыток на них не было.

Французская газета Le Monde писала, что один из россиян был убит на месте, двое других были расстреляны позднее. Эти сведения косвенно подтверждает фотография, опубликованная Palmares Centrafrique . На ней видны тела предположительно двух убитых журналистов, лежащие в кузове пикапа.

NEWSru.com