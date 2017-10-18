В центре Киева начались столкновения между сторонниками Саакашвили и полицейскими

В Киеве рядом со зданием Верховной Рады, где проходит акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии “Рух нових сил” Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков, начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов.

В украинском Министерстве внутренних дел уже заверили, что предпринимают все меры по стабилизации ситуации и обеспечению безопасности в центре столицы. По предварительным данным, в результате беспорядков пострадал один полицейский, передает РИА “Новости”.

Как уточняет УНИАН, столкновения между митингующими и полицией начались возле Верховной рады на пересечении улиц Грушевского и Садовой.

По информации журналистов, столкновения начались после блокирования полицией прохода через металлические рамки в сторону украинского парламента.

Часть бойцов Национальной гвардии Украины направлялась от здания парламента на угол улиц Грушевского и Садовой для того, чтобы помочь работникам полиции в блокировании прохода сквозь металлические рамки. В этот момент несколько протестующих с закрытыми лицами начали бить нацгвардейцев.

Как отмечает издание, другая группа активистов начала выламывать металлические ограждения, стоящие у металлических рамок, и драться с сотрудниками полиции.

В ходе столкновений пострадали четыре человека

По информации местных СМИ, в ходе столкновений пострадал один сотрудник правоохранительных органов. После драки с протестующими он лежал на тротуаре, и, по словам очевидцев, у него из носа текла кровь. Вскоре ему начали оказывать помощь прибывшие на место медики.

Тем временем столкновения продолжаются в разных местах украинской столицы – на улицах Садовая и Грушевского. Часть митингующих с символикой батальона “Донбасс” на одежде стоят с щитами на улице Грушевского.

Позднее спикер МВД Украины Артем Шевченко сообщил о том, что в результате столкновений рядом со зданием Рады пострадали уже трое активистов и один полицейский, передает “РБК-Украина”. “Но это предварительная информация”, – подчеркнул он.

Во вторник, 17 октября, в центре Киева проходит многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда.

Организаторами акции протеста оппозиции выступили соратники опального лидера партии “Рух нових сил” Саакашвили и члены партий и движений “Альтернатива”, “Демальянс”, “Чесно”, “Батькивщина”, “Самопомич” и других.

По последним данным, сотрудники полиции пропустили активистов с палатками на площадь Конституции перед Верховной Радой, где с утра проходит массовая акция. Это произошло уже после столкновений между активистами и полицией.

В итоге правоохранители создали коридор, чтобы активисты беспрепятственно прошли в сторону площади Конституции с палатками и другим инвентарем для создания палаточного городка. После этого часть полицейских переместилась с перекрестка улиц Садовая и Грушевского к зданию Верховной Рады.

Протестующие готовы штурмовать здание Верховной Рады

Тем временем советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил о том, что митингующие могут пойти на штурм здания украинского парламента и использовать взрывпакеты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Внимание! По имеющейся информации, вечно смущенный и нервный “хор венских мальчиков” во главе с “дирижером” Гришиным, с очень миролюбивой и очень набожной фракцией “Самопомощь”, вероятно, намерены осуществить попытку штурма Верховной Рады с использованием взрывчатых пакетов. Наверное, рассчитывают на “эффект толпы”, – написал он.

При этом Шкиряк отметил, что сотрудники правоохранительных органов “сохраняют спокойствие и холодный ум, но готовы к любым вызовам”. “Подразделения МВД четко стоят на защите законов и Конституции Украины, охраняя неприкосновенность жизни, прав и свобод мирных граждан. В первую очередь тех, которые находятся под стенами Верховной Рады”, – добавил он.

“Мы уважаем всех протестующих и считаем право на протест неотъемлемым и святым правом гражданина Украины. Мы готовы к сотрудничеству, готовы в любое время прийти на помощь в случае необходимости. Но демократия – это не вседозволенность. Демократия – это в первую очередь уважение к институтам государственности, соблюдения законов и конституции”, – резюмировал Шкиряк.

Народный депутат от “Радикальной партии” Игорь Мосийчук, в свою очередь, также на своей странице Facebook заявил о вероятном штурме здания Верховной Рады Украины.

“Говорят готовится штурм Верховной Рады Украины, целью которого является завести в сессионный зал Михаила Саакашвили. Это какой-то театр абсурда. Саакашвили… во главе тех, кто себя называет украинскими националистами”, – написал он.

Порошенко “с пониманием” отнесся к акции протеста в центре Киева

Президент Украины Петр Порошенко тем временем провел рабочую встречу со своей коллегой с Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой. В ходе пресс-конференции по окончании диалога украинский лидер прокомментировал акцию протеста в Киеве. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал “112 Украина”.

“Я с пониманием отношусь к акциям и с уважением к их участникам. Кроме того, мне очень важно, я требую от всех правоохранительных органов обеспечить мирный характер акций. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы безответственные политиканы повторили трагические события, которые произошли 31 августа, которые привели к гибели четверых нацгвардейцев”, – подчеркнул президент.

Порошенко также добавил, что обеспечение порядка является важной задачей для правоохранителей и организаторов протестов. “Мы абсолютно открыты к сотрудничеству с любыми инициативами, и не надо стучать в открытые двери. Я также надеюсь, что акции будут носить мирный характер и они абсолютно спокойно и эффективно завершатся и будут содействовать принятию в том числе президентских законопроектов”, – заявил глава государства.

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