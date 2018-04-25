В центре столицы – светлый праздник Православного Рождества

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Многонациональный Вильнюс еще раз отпраздновал чудо Рождества: у рождественской ели собралась многочисленная православная община Вильнюса, которая 7 января радостно встретила Рождество. Русскую общину Вильнюса, православных верующих поздравил мэр города Рямигиюс Шимашюс, настоятель православной церкви святых Константина и Михаила отец Константин Лазуткин, вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

«Символично, что наше празднование проходит на главной городской площади, под взором основателя города князя Гядиминаса, который создал его для всех нас – литовцев и русских. Так было и будет всегда. Поздравляю с Рождеством Христовым. Да ниспошлет Господь покой и радость Вашему дому и да благословит Он наш любимый город», – поздравил собравшихся мэр города.

Взаимопонимания, любви и мира – самого важного для нашего любимого города – желала и вице-мэр Эдита Тамошюнайте: «Я убеждена, что вчера вы со своими семьями за праздничным столом почувствовали, что самая большая ценность – семейное благополучие. Желаю красивого, сильного и здорового года!».

Православие – неотделимая часть Вильнюса. Ортодоксальное наследие памятует о славных и дорогих для каждого гражданина Литвы веках литовской истории. Кафедральный собор во имя Успения Пречистой Божией Матери вместе с женой Марией возвел великий литовский князь Альгирдас. И ныне многие жители Вильнюса, туристы посещают чудесное святилище барокковой архитектуры – Свято-Духов монастырь, благостно восхищаясь Божественной литургией.

«Рад возможности приветствовать Вас в честь такого светлого праздника. Человечество долго искало встречи с Богом. Новорожденный младенец Христос будто протягивает нам руки. Хотелось бы пожелать всем понимания того, что важно не только внешнее существование, чтобы мы все чаще задумывались о своем внутреннем мире и духовных ценностях. Пусть Ваши сердца наполнятся Божьей благодатью, миром и любовью!» – поздравил всех Отец Константин Лазуткин.

На Кафедральной площади выступили многочисленные исполнители: Наталия Лешкина, Ирина Машина, Игорь Ярмоленко, Александр Белкин и Божена Соколинска, Олег Мозарский, Ольга Петутина, INESS, театр детского танца «Ангел Проект», центр творчества «Студия звезд», танцевальные студии «Фантазия» и «Гелиос», русский фольклорный коллектив «Верея», ансамбли «Веснушки» и «Веретёнце» и другие, а малышей развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Информация «ЛК» и vilnius.lt