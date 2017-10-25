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В центре Вильнюса – более жесткое регулирование движения

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 26, 0:01   |   Комментариев: 0

Отныне в столице, на отрезке проспекта Гядиминаса от улицы Швянтаряге до улицы Вильняус движение будет запрещено в рабочие дни и по вечерам с 19.00 до 04.00 утра.

До сих пор движение в рабочие дни с 19.00 и по выходным было запрещено на отрезке пр. Гядиминаса от улицы Одминю до пр. Гядиминаса, 12.

Фото BFL

Фото BFL

Такое решение принято, поскольку, по утверждению городского самоуправления, запрет движения на пр. Гядиминаса в выходные и праздничные дни оправдал себя.

Правда, люди, работающие на пр. Гядиминаса, а также его жители так не думают. После этого изменения движения с 19.00 до 04.00  утра не будет доступа к двум просторным автостоянкам, находящимся около дома №12 на пр. Гядиминаса и гостиницы Novotel.

Заведующий отделом организации движениия Вильнюсского городского самоуправления Томас Камайтис заверил, что на работающих и живущих на проспекте людей этот запрет не распространяется. По его словам, жители, а также обслуживающий транспорт предприятий, расположенных вокруг дома № 12 на пр. Гядиминаса, смогут въезжать во двор через проспект, потому что другой возможности попасть на работу или домой у них просто нет.

Временно выбрано решение запретный для движения отрезок загородить цветочными вазами, а об ограничении движения водителей предупреждают дорожные знаки.

Правда, заграждения на улицу будут устанавливаться только от дома №12 на пр. Гядиминаса, чтобы был доступен упомянутый единственный от проспекта двор. Поэтому не очень внимательные водители могут оказаться в ловушке.

Столичное самоуправление обратилось с просьбой в полицию, чтобы в часы запрета движения полицейские увеличили количество работников на проспекте и отслеживали, а также соответственно штрафовали нарушителей движения, которые не обращают внимания на дорожные знаки и даже самовольно оттаскивают в сторону цветочные вазы, ограждающие часть дороги.

В свою очередь, должностные лица, ответственные за общественный порядок, также будут дежурить на пр. Гядиминаса и снимать на видео нарушителей.

Сейчас ищутся технические решения, которые обеспечат соответствующее ограничение движения транспорта на указанной части проспекта Гядиминаса и заставят водителей соблюдать требования дорожных знаков.

С начала следующего года нарушения движения на пр. Гядиминаса будут фиксироваться и видеокамерами – планируется, что на всем проспекте будет установлено 11 камер. Две камеры будут установлены именно в тех местах, где уже установлены запретные знаки.

Все водители, не считающиеся с запретными знаками, будут фиксироваться, а это очень облегчит работу полицейских.

Отныне вечером каждого рабочего дня будет включаться специальная программа светофоров, которая будет регулировать движение на перекрестке улиц Врублевске-Швянтагаре-пр. Гядиминаса. По рабочим дням эта программа будет действовать с 20 час. вечера до 6 час. утра.

В часы включения программы на пр. Гядиминаса будет гореть красный сигнал, а зеленый – только для движущихся по ул. Врублевске и Швянтараге, а также для пешеходов, идущих или на проспект, или с проспекта Гядиминаса.

Уже с начала этого лета движение транспортных средств на отрезке пр. Гядиминаса от ул. Швянтараге до ул. Вильняус запрещено в праздничные дни и выходные с 19.00 пятницы до 04.00 утра понедельника.

Инф. «ЛК»

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