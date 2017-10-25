В центре Вильнюса – более жесткое регулирование движения

Отныне в столице, на отрезке проспекта Гядиминаса от улицы Швянтаряге до улицы Вильняус движение будет запрещено в рабочие дни и по вечерам с 19.00 до 04.00 утра.

До сих пор движение в рабочие дни с 19.00 и по выходным было запрещено на отрезке пр. Гядиминаса от улицы Одминю до пр. Гядиминаса, 12.

Такое решение принято, поскольку, по утверждению городского самоуправления, запрет движения на пр. Гядиминаса в выходные и праздничные дни оправдал себя.

Правда, люди, работающие на пр. Гядиминаса, а также его жители так не думают. После этого изменения движения с 19.00 до 04.00 утра не будет доступа к двум просторным автостоянкам, находящимся около дома №12 на пр. Гядиминаса и гостиницы Novotel.

Заведующий отделом организации движениия Вильнюсского городского самоуправления Томас Камайтис заверил, что на работающих и живущих на проспекте людей этот запрет не распространяется. По его словам, жители, а также обслуживающий транспорт предприятий, расположенных вокруг дома № 12 на пр. Гядиминаса, смогут въезжать во двор через проспект, потому что другой возможности попасть на работу или домой у них просто нет.

Временно выбрано решение запретный для движения отрезок загородить цветочными вазами, а об ограничении движения водителей предупреждают дорожные знаки.

Правда, заграждения на улицу будут устанавливаться только от дома №12 на пр. Гядиминаса, чтобы был доступен упомянутый единственный от проспекта двор. Поэтому не очень внимательные водители могут оказаться в ловушке.

Столичное самоуправление обратилось с просьбой в полицию, чтобы в часы запрета движения полицейские увеличили количество работников на проспекте и отслеживали, а также соответственно штрафовали нарушителей движения, которые не обращают внимания на дорожные знаки и даже самовольно оттаскивают в сторону цветочные вазы, ограждающие часть дороги.

В свою очередь, должностные лица, ответственные за общественный порядок, также будут дежурить на пр. Гядиминаса и снимать на видео нарушителей.

Сейчас ищутся технические решения, которые обеспечат соответствующее ограничение движения транспорта на указанной части проспекта Гядиминаса и заставят водителей соблюдать требования дорожных знаков.

С начала следующего года нарушения движения на пр. Гядиминаса будут фиксироваться и видеокамерами – планируется, что на всем проспекте будет установлено 11 камер. Две камеры будут установлены именно в тех местах, где уже установлены запретные знаки.

Все водители, не считающиеся с запретными знаками, будут фиксироваться, а это очень облегчит работу полицейских.

Отныне вечером каждого рабочего дня будет включаться специальная программа светофоров, которая будет регулировать движение на перекрестке улиц Врублевске-Швянтагаре-пр. Гядиминаса. По рабочим дням эта программа будет действовать с 20 час. вечера до 6 час. утра.

В часы включения программы на пр. Гядиминаса будет гореть красный сигнал, а зеленый – только для движущихся по ул. Врублевске и Швянтараге, а также для пешеходов, идущих или на проспект, или с проспекта Гядиминаса.

Уже с начала этого лета движение транспортных средств на отрезке пр. Гядиминаса от ул. Швянтараге до ул. Вильняус запрещено в праздничные дни и выходные с 19.00 пятницы до 04.00 утра понедельника.

Инф. «ЛК»

Метки: N43 (1183) 26 октября, проспект Гядиминаса, центр Вильнюса