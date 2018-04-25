В чековой лотерее будет участвовать и IKEA

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С 18 февраля в чековой лотерее могут участвовать и чеки из торговых центров, однако чеки магазинов крупных сетей розничной торговли принимать не будут, пишет vz.lt.

Представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Роландас Пунцявичюс сказал, что <…> это ограничение позволяет ориентировать инициативу не на крупных игроков рынка, а на небольшие торговые места.

«Это смешно — если купишь цветочный горшок в торговом центре IKEA, то сможет участвовать в лотерее, а если в Senukai — нет», — сказала аналитик Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте.

Напомним, чековая лотерея проводится в Литве с конца 2017 года. На специальном сайте лотереи жители могут зарегистрировать чеки кассовых аппаратов, полученные за услуги питания, ремонта, парикмахеров и прочие услуги, а также товары, приобретенные на рынках. Позднее в лотерею были вовлечены и другие сектора.

Для уменьшения теневой экономики в 2019 году планировалось расширить так называемую чековую лотерею. В нее планировалось включить квитанции, полученные не только в учреждениях питания и на рынках, но и в других секторах торговли и услуг. Обсуждается возможность выделять призы для лиц, которые зарегистрировали больше квитанций.

В январе 2019 года руководитель проекта игр с квитанциями Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Роландас Пунцявичюс сказал BNS, что инспекция огласит подробную информацию о расширении чековой лотереи. Тогда же было сообщено,что включение в лотерею крупных торговых центров не планируется.

Подобные лотереи и их различные вариации проводятся в Хорватии, Грузии, Португалии, Польше.

ЛК, СМИ