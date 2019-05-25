В черногорской Будве решили штрафовать туристов за прогулки без майки, пьянство и прочие безобразия

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Муниципалитет черногорского города-курорта Будва решил разработать комплекс правил поведения во время туристического сезона. По примеру соседней Хорватии Будва рассматривает возможность ввести штраф за нахождение в общественном месте «в неподобающем виде», передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Будва считается самым популярным у россиян курортом Черногории.

«Важность этого решения, а также правил и ограничений, можно увидеть в соседних странах. Например, в Хорватии туристов предупреждают, что за прогулку без майки последует штраф в 500 евро, в купальном костюме — 600 евро, а употребление напитков и пищи в общественном месте наказывается штрафом в 700 евро», — цитирует телеканалканал неназванный источник в администрации.

На разработку «кодекса поведения туриста» отведен срок в два месяца. Гражданам предложено вносить свои предложения. Также предполагается, что штрафом могут быть обложены такие столь привычные для Будвы явления, как неправильная парковка, громкая музыка, сушка белья, выбрасывание мусора и даже недостаточно презентабельный вид домов.

Ранее в Хорватии администрация острова города Хвар на одноименном острове, ежегодно страдающего от разгульного поведения британских туристов, ввела наказание за неподобающее поведение в общественных местах.

Там за голый торс мужчинам придется выложить 500 евро, столько же заплатят женщины, гуляющие в верхней части купальника в общественных местах. Однако самое суровое наказание грозит за пьянство: если туриста застукают с бутылкой в руке или валяющимся пьяным на улице, он заплатит штраф в 700 евро.

«Их тошнит на улицах города, они мочатся на каждом углу, шатаются без маек, спят на улицах, блуждают по городу в непотребном виде. Все должно иметь свои границы. Рестораны не должны принимать голых посетителей и не должны продавать алкоголь уже и без того подвыпившим клиентам. Заработок любой ценой — не то, к чему мы стремимся, мы рады гостям, но они должны помнить, как себя надо вести», — рассказал градоначальник Хвара Рикардо Новак.

Инициатива Хвара получила поддержку во многих городах хорватского побережья.



NEWSru.com