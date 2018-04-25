В четверг в Литве составляются списки призывников

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В Министерство обороны Литвы в четверг составляются списки военнообязанных граждан этого года, в которые будет внесено около 31 тыс. юношей в возрасте от 19 до 26 лет.

В этом году на девятимесячную воинскую службу будет призвано 3827 военнообязанных граждан. Их список составляется в случайном порядке, при помощи компьютерной программы.

Списки призывников и распоряжения о дате явки планируется обнародовать до 18 января на интернет-сайте https://sauktiniai.karys.lt. Возле каждой фамилии будет указан и точный срок, в который нужно связаться с назначенным военкоматом.

После составления списков военнообязанных юноши и девушки в возрасте от 18 до 38 лет, которые не были внесены в списки, смогут обращаться с просьбами разрешить им прохождение обязательной начальной воинской службы по собственному желанию.

BNS