В Чехии исчезают птицы

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Каждый год в Чехии исчезают свыше 10 тыс. птиц. Главной причиной является чрезмерная интенсивность сельского хозяйства, считает директор Чешского орнитологического общества Зденек Вермоузек.

В республике гнездятся около 200 видов птиц, многие из которых живут здесь круглый год. В Чехию чаще всего прилетают птицы из Индии, некоторые возвращаются в страну с зимовок на юге Африки.

«Если сравнивать Чехию с остальными странами Европы, то мы находимся примерно посередине. Менее всего птиц находится в западной части Европы, то есть в областях, где сейчас больше всего развито сельскохозяйственное производство», — говорит Вермоузек. — Например, Великобритания и Франция имеют большой урожай, но совершенно разрушенный ландшафт. Напротив, Балканы имеют меньшую интенсивность сельского хозяйства, и здесь больше птиц».

Наиболее драматичной является ситуация с потерей птиц, которые живут в сельскохозяйственных районах, независимо от того, мигрируют они или находятся здесь постоянно. Исчезают, в основном, мелкие птицы, например, жаворонки, то есть те, которые составляют основную массу, поэтому их потеря вызывает тревогу, объясняет Вермоузек.

Сегодня в сельской местности большая часть земли находится в руках крупных кооперативов и сельскохозяйственных предпринимателей. «Таким образом, есть вспаханное поле, асфальтовая дорога и снова вспаханное поле, ничего между ними. Птицам нет места, ничего, что могло бы обеспечить пищу, укрытие, которое не было бы обработано химически. Идеальная зеленая пустыня», — говорит директор Чешского орнитологического общества.

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