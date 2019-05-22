В Чехии прошли антиправительственные митинги

🔊 Воспроизвести

В центре Праги во вторник, 21 мая, десятки тысяч человек вышли на акцию протеста с требованием отставки министра юстиции Марии Бенешовой. Об этом сообщает Радио свобода.

Как сообщается, причиной протеста стало намерение Бенешовой провести реформу прокуратуры и отменить должность генерального прокурора. Бенешову связывают с действующим премьером Чехии Андреем Бабишем и коррупционным скандалом, в котором замешан премьер.

Отмечается, что именно генпрокурор может принять решение о передаче в суд уголовного дела против Бабиша.

Кроме того, протестующие призывают Бабиша принять участие в теледебатах, чтобы выступить с официальной позицией. Протестующие обещают выйти на новые акции протеста, если их требования не будут выполнены.