В Чехии хотят запретить диких животных в цирках

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Министерство сельского хозяйства Чехии предложило полностью запретить выступления диких животных в цирках, сообщает портал «Евро Пульс».

Сейчас в Чехии запрещено использовать в цирке тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян. Теперь же, как предлагают чиновники, запрет должен распространиться на всех диких животных. Вместе с тем в цирках можно будет выступать домашним животным — лошадям, верблюдам или ламам.

В Чехии работают 12 цирков, в программах которых участвуют дикие животные. Их руководители утверждают, что животные содержатся в надлежащих условиях. В свою очередь защитники животных выступают за то, чтобы вообще отказаться от представлений с участием животных.

Ранее, парламент Португалии проголосовал за закон, который запрещает использование диких животных в цирках. Владельцам цирков дали время до 2024 года. В течение этого срока они должны внести своих диких животных в специальный реестр, а потом поселить в приютах, имитирующих дикую природу.

Тем, кто выполнит все требования до завершения этого времени, обещают поощрение.

belta.by