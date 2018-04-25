В Чехии задержана ОПГ, которая занималась контрабандой людей

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Полиция задержала участников международной организованной группы, в составе которой были 12 выходцев из стран бывшего СССР, по подозрению в контрабанде людьми.

Организованная группа в составе не менее 35 человек действовала на территории шести государств (Германия, Чехия, Словакия, Польша, Украина и Венгрия). На этой неделе было проведено более 20 обысков в домах, во время которых было изъято около 1 млн крон наличными, огнестрельное оружие, фрагменты поддельных документов и несколько легковых автомобилей.

Организованная группа должна была обеспечивать в течение года перевозку нелегальных мигрантов из Украины в Чешскую Республику, а также организовывать отправку людей из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Бангладеш и Шри-Ланка) в Германию. В ходе расследования выявлено 16 случаев преступной деятельности, в ходе которых было перевезено около 100 нелегальных мигрантов. Каждый из них должен был заплатить за эту услугу около 22 000 долларов США.

Участники ОПГ должны были обеспечить их жильем и едой, а также организовать последующий переезд к внешней границе Шенгенской зоны. Оттуда мигранты пешком шли через границы при участии контрабандистов. После въезда в Шенгенскую зону мигранты были доставлены через транзитные страны (Словакия, Польша или Венгрия) в Прагу, а затем в Германию.

Полиция задержала 12 человек, граждан стран бывшего Советского Союза. Им предъявлены обвинения в организации незаконного пересечения государственной границы, содействии несанкционированному проживанию на территории республики и подделке документов. Им грозит лишение свободы на срок до 8 и 10 лет. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что некоторые из этих лиц также участвовали в другой организованной группе, которая занималась изготовлением поддельных документов.

420on.cz