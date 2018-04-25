В Чехии запретили пушной промысел

🔊 Воспроизвести

С 1 февраля в Чешской Республике начал действовать запрет на пушной промысел. Государство обещает выплатить владельцам закрывшимся меховых ферм компенсацию, однако ее размеры пока неясны.

На следующей неделе все существующие в стране меховые фермы проконтролируют сотрудники государственной ветеринарной инспеции, действительно ли там не осталось животных. Однако как и в каком размере будет выплачена компенсация, никто пока не знает. По словам пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства Войтеха Билы, в ближайшие дни будет озвучена окончательная позиция Еврокомиссии по этому вопросу в соответствии с правилами ЕС.

По последним данным, в конце прошлого года в Чехии работали девять меховых ферм. Но они постепенно снижали свою активность, и уже к началу 2019 года там не было животных.

Например, единственная звероводческая ферма в Пардубицком крае уже объявила о своей ликвидации. Но ее владельцы жалуются, что обещанная им компенсация будет очень низкой. Обязательное закрытие сравнивается с национализацией. «Они просто национализировали нас. Мы строили ферму тридцать лет, и теперь остались без денег», – сказал совладелец фермы Франтишек Духачек. По его словам, государственная компенсация составит около 180 тыс. крон, хотя должна достичь годовой чистой прибыли, рассчитанной по средним показателям за последние пять лет. На меховой ферме содержались около 3 000 особей норки и от 500 до 600 лис.

Запрет на пушной промысел был принят депутатами чешского парламента в середине 2017 года, после того как общественность была шокирована видеокадрами, на которых фермеры убивали зверей с помощью выхлопных газов. Инициативу поддержали защитники животных. «Звероводство не относится к XXI веку. Это неэтично и бесчеловечно. Даже модные бренды поддерживают замену меха другими материалами», – сказала Элишка Цоуфалова из Фонда защиты животных.

Поправка запрещает «разведение и убийство животных исключительно или главным образом с целью получения меха».

420on.cz