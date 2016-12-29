В числе важнейших событий года премьер называет выборы в Сейм

Перечисляя важнейшие события уходящего года, премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис одним из них называет парламентские выборы, перекроившие политическую карту Литвы, а среди мировых событий – потрясшие Европу в 2016 г. теракты.

“По моему мнению, одним из основных событий были выборы в Сейм, так как произошли некоторые перемены, достаточно кардинальные, некоторые партии не прошли в Сейм, одним из памятных событий стало дело о политической коррупции, которое показало, что правоохранительные органы в нашей стране имеют возможность и решимость сделать прозрачной нашу политическую жизнь, у них есть хребет, возможность показать, кому в действительности принадлежит власть в государстве, это, прежде всего, людям, обществу”, – сказал в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas глава правительства, отвечая на просьбу указать важнейшие события года.

В октябре победителем парламентских выборов стал делегировавший С.Сквярнялиса на пост премьера Союз крестьян и “зелёных” Литвы (СКЗЛ) . Имеющие самую многочисленную фракцию (58 депутатов) “крестьяне” в парламенте прошлого созыва обладали всего одним мандатом, который завоевала баллотировавшаяся в одномандатном округе Рима Башкене. Прошедшие выборы в Сейм значительно ослабили позиции социал-демократов, а бывшая ранее в большинстве Партия труда не смогла преодолеть 5-процентный барьер и в парламенте имеет сейчас всего двух, также избранных в одномандатных округах, политиков, которые влились во фракцию социал-демократов.

Между тем потрясший либералов скандал с подозрениями, что ныне уже бывший лидер партии Элигиюс Масюлис получил взятку в размере 106 тыс. евро от вице-президента концерна MG Baltic Раймундаса Курлянскиса за “определённые благоприятные и финансово выгодные концерну решения” сильно уменьшил рейтинг этой партии, однако на парламентских выборах Движение либералов всё же получило достаточное количество голосов, чтобы иметь в Сейме 14 мест.

Говоря о важнейших мировых событиях года, премьер акцентировал теракты в Европе и победу Роналда Трампа на выборах президента США.

“Вызов, с которым мы столкнулись из-за терроризма, болезненных событий, потряс Европу, мир и общество, и показал, что в XXI в. у нас имеется очень существенный, в некотором смысле невидимый враг, и отношение должно меняться. Если мы прежде абсолютизировали определённые права человека, что очень важно, и старались избежать накопления информации из-за возможного их ущемления, вмешательства в частную жизнь, то происшедшие в Европе события вынудили нас раскрыть глаза, и некоторые очень нужные правовые акты, связанные с международным сотрудничеством и борьбой с мощными угрозами и вызовами, сдвинулись”, – отметил, говоря о событиях в мире, премьер С.Сквярнялис.

BNS

Метки: Литва, Саулюс Сквярнялис, События