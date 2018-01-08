В цирке в Гомеле сорвалась с высоты гимнастка из московской труппы

В цирке Гомеля (Белоруссия) воздушная гимнастка из московской труппы сорвалась со снаряда во время выполнения акробатического трюка. Видео инцидента опубликовано в Сети. Гимнастку, которая упала мимо страховочной сетки, госпитализировали в реанимацию с травмой головы.

20-летняя девушка упала мимо страховочной сетки на манеж. По словам очевидцев, спортсменку не удержал партнер по номеру.

Onliner сообщает, что ЧП произошло 5 января. Там сейчас идет программа “Дед Мороз и львы Африки”. В ней заявлен московский коллектив гимнастов Алишера Алиева. Номер в программке описывается так: “11 акробатов исполнят феноменальные трюки!.. На высоте 9-этажного здания бесстрашные акробаты продемонстрируют неповторимое мастерство и сноровку, взбудоражат сердца зрителей, никого не оставив равнодушным!”

Одна из посетительниц цирка рассказала о произошедшем так: “Коснувшись рук (партнера), сорвалась или выскользнула… Она летела, казалось бы, на сетку, но, слегка коснувшись ее, упала на пол. Зрители, конечно, ахнули. Она лежала и не шевелилась. К ней побежали работники цирка… Один из акробатов, который оставался наверху, показал руками, что все, конец номера. Затем выключили свет полностью и девушку унесли. А представление продолжили”.

Пострадавшую вынесли с арены на носилках, госпитализировали с травмой головы. Сейчас девушка находится в реанимации. Врачи характеризуют ее состояние как тяжелое.

NEWSru.com

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