В. Дамбраускас: оборот белорусских грузов в Клайпедском порту снизиться не должен

Глава Литовской ассоциации морских погрузочных компаний Видмантас Дамбраускас не видит причин, по которым в ближайшее время должен сократиться оборот белорусских грузов в Клайпедском порту.

“Белорусские предприятия, в том числе и государственные, далеки от политики, никто туда не вмешивается и не дает команд, куда везти и за сколько грузить. Во всяком случае я пока не видел, чтобы имели место обсуждения или игры, что вот мы кого-то проучим (…). Есть затраты, там они в достаточной степени контролируются государством, предприятия заинтересованы везти дешевле и быстрее”, – сказал на пресс-конференции в Клайпедском порту В. Дамбраускас, возглавляющий компанию Biriu kroviniu terminalas (Терминал насыпных грузов), которая занимается погрузкой белорусских удобрений.

По его словам, обеспокоенность могут вызывать только погрузки нефтепродуктов – импортируемую из России нефть Беларусь перерабатывает на своих заводах и часть продуктов экспортирует через Клайпедский порт.

“У россиян есть определенные рычаги, и рычаги у них простые – там политика значит и может много. (…) Что касается удобрений, древесины и других грузов, которые производятся в Беларуси, то, на мой взгляд, все будет вывезено через Клайпеду”, – сказал В. Дамбраускас.

Белорусские грузы составляют около одной трети всего грузооборота Клайпедского порта, в прошлом году по сравнению с позапрошлым он увеличился на 7,6% до 43,17 млн. тонн.

BNS

Метки: Литва