В Дании будут построены 9 новых искусственных островов

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В столице Дании будут построены 9 новых искусственных островов. В понедельник правительство Дании поддержало планы по строительству девяти новых искусственных островов для расширения промышленного района Копенгагена и привлечения новых инвестиций.

Правительство ожидает, что площадь нового проекта составит 3 миллиона квадратных метров. Отмечается, что проект привлечет до 380 новых предприятий в страну и создаст 12 000 рабочих мест, увеличив экономику страны на более чем 8 миллиардов долларов, что эквивалентно 2,5 процентам ВВП Дании. Возведение островов будут осуществляться в рамках сотрудничества между муниципалитетами городов Копенгаген и Хвидовр, а также рядом пенсионных компаний.

На данный момент известно, что на одном из девяти островов будет построен завод, который будет перерабатывать бытовые отходы из Копенгагена в биогаз, а также очищать сточные воды и накапливать экологически чистую энергию от ветряных мельниц. В других островах будут созданы места для промышленных компаний.

Строительство может начаться в 2022 году, а к 2040 году проект может стать полностью функциональным.

«Мы будем сильнее в международной конкуренции для привлечения бизнеса, инвестиций и высококвалифицированной рабочей силы. Это может способствовать росту и развитию не только в столице, но и во всей Дании», — отметил министр экономики и внутренних дел королевства Симон Аммитцбёль-Билле.

Как отмечают СМИ, после получения государственной поддержки, новый проект еще должен быть одобрен парламентом Дании, после чего строительные работы могут быть начаты.

Отметим, что Копенгаген расположен на островах Зеландия, Слотсхольмен и Амагер, и уже неоднократно расширялся за счет строительства небольших искусственных островов.

azertag.az