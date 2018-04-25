В Дании вступил в силу запрет на ношение паранджи и никаба в общественных местах, готовятся акции протеста

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В Дании с 1 августа вступил в силу закон, запрещающий полностью закрывать лицо в общественных местах. В первую очередь запрет коснется паранджи и накаба — традиционных мусульманских одеяний для женщин, оставляющих лишь узкую прорезь или сетку для глаз.

В то же время на улицах по-прежнему можно будет носить хиджабы и другую религиозную одежду, не скрывающую лицо. Под запрет также попали шляпы, шарфы, маски и искусственные бороды, которые сильно закрывают лицо, отмечает DW .

Исключением являются головные уборы, ношение которых специально оговорено в законе, в частности, мотоциклетные шлемы. При этом разрешается натягивать на лицо шарф в холодное время года или носить маски во время карнавала.

За первичное нарушение закона предусмотрен штраф в размере одной тысячи датских крон (135 евро). Сумма серьезно возрастет, начиная с четвертого нарушения — до 10 тысяч крон (1350 евро). Запрет распространяется как на жителей Дании, так и на иностранных туристов.

В датском министерстве юстиции пояснили, что никого не будут принуждать немедленно снять запретный элемент одежды. Нарушителю выпишут штраф и попросят его вернуться домой. Тех, кто живет далеко, будут доставлять в полицейские участки, откуда их смогут забрать родственники.

При принятии закона в правительстве страны подчеркнули, что запрет не направлен против какой-либо религии. Закон поддержали 75 парламентариев, 30 проголосовали против, 74 члена парламента воздержались. Правозащитная организация Amnesty International осудила запрет на закрытую одежду, указав на нарушение свободы вероисповедания.

Исповедующие ислам датчанки намерены игнорировать запрет, несмотря на высокие штрафы, сообщает Reuters . Опрошенные агентством девушки заявили, что отказ от никаба или паранджи должен быть личным выбором верующей. Они также выразили мнение, что ношение такой одежды не означает невозможность приобщения к датским ценностям. К протесту собираются примкнуть и немусульмане.

Как передает ТАСС, демонстрации пройдут во второй половине дня 1 августа в Копенгагене и Орхусе. В полиции пообещали не штрафовать протестующих за закрытые лица.

«Участники конкретных демонстраций не будут подпадать под действие закона о запрете, поскольку это происходит в контексте права на свободу слова. Это также соответствует праву собираться и устраивать демонстрации», — сказал представитель местной полиции Бенни Эккенхольт. По его словам, участники могут носить закрывающую лицо одежду лишь во время акций и должны сразу снять ее по окончании.

Впервые ношение в публичных местах одежды и головных уборов, закрывающих лицо, было запрещено в 2010 году во Франции . Потом аналогичные ограничения были введены в Австрии , Голландии, Бельгии, некоторых районах Швейцарии и Испании.

Парламент Германии в 2017 году запретил носить никабы и паранджу госслужащим , военным и судьям женского пола при исполнении обязанностей на службе.

С точки зрения ислама обязательным является ношение только головного платка — хиджаба. О том, что никаб или паранджа не являются обязательными, заявляли многие религиозные авторитеты, включая шейха Юсуфа аль-Кардави, самого влиятельного богослова суннитской ветви ислама. Однако в мусульманском обществе этот вопрос вызывает бурные споры. Так, в апреле фурор произвела замминистра просвещения Саудовской Аравии Хайя аль-Авад, появившись на публике без никаба .

NEWSru.com