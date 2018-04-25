В Дании хотят запретить иностранные инвестиции в религиозные объединения внутри страны

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В Дании хотят запретить инвестиции из других стран в религиозные объединения внутри королевства.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, соответствующий законопроект готовится в королевстве для регуляции пожертвований и других форм финансовой поддержки с тем, чтобы обеспечить в стране безопасность.

Проект закона готовится Датской народной партией совместно с правительством с начала 2019 года.

Отмечается, что закон будет применяться по отношению к финансовым поступлениям из других стран, которые квалифицируются как подрывающие демократический строй и основные свободы в Дании. Таким образом закон будет регулировать сдачи помещений в аренду, различные пожертвования, оплату труда, подарки, займы, а также кредитные гарантии.

Датские журналисты отмечают, что новый закон является ответом странам, проводящим политику финансовой поддержки религиозных групп в королевстве, а также оказывающих помощь в строительстве новых мечетей. К разряду таких стран, в частности, относятся Турция и Катар, названия которых, в частности, отмечены в законе. Тем не менее, создание черного списка стран в законодательстве страны стало причиной обсуждений и сомнений внутри самого королевства.