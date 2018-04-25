В Давосе – двусторонние встречи с главами иностранных государств

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Президент Литовской Республики Дали Грибаускайте на полях Всемирного экономического форума в Давосе провела встречи с Президентом Украины Петром Порошенко и новым Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Актуальные вопросы трансатлантической безопасности, НАТО и Европейского союза Президент Литвы также обсудила с главами государств и членами правительств других стран, в том числе с Премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, Премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем, министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен, министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, кронпринцем Норвегии Хоконом и Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время встреч с руководством Украины и Армении обсуждалась ситуация в регионах Балтийского и Черного морей, перспективы программы ЕС «Восточное партнерство», сотрудничество Украины и Армении с Евросоюзом и дальнейшие интеграционные стремления этих стран.

Даля Грибаускайте подчеркнула, что, несмотря на уменьшение внимания мирового сообщества к Украине, Литва всегда будет последовательным и твердым сторонником этого государства, самым сильным голосом, консолидирующим политическую поддержку этому государству и стремлению его народа создавать европейское будущее.

В ходе переговоров с Премьер-министром Армении Президент подчеркнула, что Литва поддерживает стремление народа этой страны к укреплению демократии. Даля Грибаускайте также пожелала Армении успешной реализации необходимых для обеспечения благополучия страны реформ и налаживания более тесной связи с ЕС, а этому, по словам главы государства, большие возможности открывает соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией.

В Давосе также состоялись встречи Президента и возглавляемой ею делегации с представителями мировых компаний, на которых обсуждались возможности инвестиций и расширения бизнеса в Литве в области искусственного интеллекта, технологий обеспечения кибербезопасности и центров обслуживания.