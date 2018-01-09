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В декабре в Литве была нулевая инфляция

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В декабре в Литве была нулевая месячная инфляция, поскольку противовесом росту цен на некоторые потребительские товары и услуги послужило сокращение цен на другие группы товаров и услуг.

Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в декабре, по сравнению с декабрем 2016 года) составила 3,9%, а среднегодовая – 3,7% (в ноябре – соответственно 4,4% и 3,5%).

За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,3%, а цены на услуги выросли на 0,8%, за год – соответственно выросли на 3,4% и на 5,3%.

BNS

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