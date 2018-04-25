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В деле о коррупции судов литовские прокуроры просят арестовать 18 подозреваемых (Фото)

Прокурор Александр Казаков/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

В деле о коррупции судов литовские прокуроры просят арестовать 18 подозреваемых.

«На данный момент в суд было обращение по поводу 18 подозреваемых, по одному уже принято решение об аресте на два месяца», — подтвердила BNS представитель Службы спецрасследований (ССР) Рената Эндружите.

В четверг одним из первых в суд был приведен адвокат Марюс Навицкас.

Как сообщали СМИ, в среду среди приведенных в суд были глава предприятия Indema Роландас Василяускас, адвокат Айварас Сурблис.

Роландас Василяускас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Как сообщалось, в коррупции подозреваются судьи Апелляционного суда Литвы Викторас Кажис, Константинас Гуринас, Валдимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального окружного административного суда Гинтарас Чяканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Роберстас Райнис.

Также задержаны пять адвокатов – Драсутис Загряцкас, Ромуалдас Миклюшас, Гедре Симболене, А. Сурблис и Марюс Навицкас.

По данным правоохраны, в среду задержано 26 человек.

Глава ССР Жидрунас Барткус сказал, что число подозреваемых может возрасти.

Есть подозрения в том, что совокупная сумма оговоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро. По информации прокуратуры, конкретные взятки колебались от тысячи до 100 тыс. евро.

Гедре Цимболене/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Викторас Кажис / Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Вилюс Каралюс/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Драсутис Загряцкас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Адвокат А. Сурблиса А. Слапшинскас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Оксана Сакалаускене/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Владимирас Бавеянас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Марюс Навицкас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса
Эгидиюс Лаужикас/ Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

BNS

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