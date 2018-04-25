В деле о коррупции судов литовские прокуроры просят арестовать 18 подозреваемых (Фото)

🔊 Воспроизвести

В деле о коррупции судов литовские прокуроры просят арестовать 18 подозреваемых.

«На данный момент в суд было обращение по поводу 18 подозреваемых, по одному уже принято решение об аресте на два месяца», — подтвердила BNS представитель Службы спецрасследований (ССР) Рената Эндружите.

В четверг одним из первых в суд был приведен адвокат Марюс Навицкас.

Как сообщали СМИ, в среду среди приведенных в суд были глава предприятия Indema Роландас Василяускас, адвокат Айварас Сурблис.

Как сообщалось, в коррупции подозреваются судьи Апелляционного суда Литвы Викторас Кажис, Константинас Гуринас, Валдимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального окружного административного суда Гинтарас Чяканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Роберстас Райнис.

Также задержаны пять адвокатов – Драсутис Загряцкас, Ромуалдас Миклюшас, Гедре Симболене, А. Сурблис и Марюс Навицкас.

По данным правоохраны, в среду задержано 26 человек.

Глава ССР Жидрунас Барткус сказал, что число подозреваемых может возрасти.

Есть подозрения в том, что совокупная сумма оговоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро. По информации прокуратуры, конкретные взятки колебались от тысячи до 100 тыс. евро.

BNS