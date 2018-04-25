В деле о политкоррупции MG Baltic будет опрошен А. Зуокас

В среду Вильнюсский окружной суд вернется к рассмотрению дела о политической коррупции концерна MG Baltic, в нем в качестве свидетеля будет опрошен бывший мэр Вильнюса, председатель Союза свободы Литвы (либералов) Артурас Зуокас.
Предыдущее заседание по делу проходило в середине декабря прошлого года.
Опрос свидетеля планируется после обеда.
В этом деле бывшему вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису предъявлены обвинения в даче взяток политикам за принятие выгодных для концерна решений.
В деле в коррупции также обвиняются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис, бывший парламентарий Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.
Обвинения официально предъявлены Партии труда и Либеральному движению.
Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что расследование правоохраны проведено тенденциозно.