В деле о политкоррупции MG Baltic будет опрошен А. Зуокас

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В среду Вильнюсский окружной суд вернется к рассмотрению дела о политической коррупции концерна MG Baltic, в нем в качестве свидетеля будет опрошен бывший мэр Вильнюса, председатель Союза свободы Литвы (либералов) Артурас Зуокас.

Предыдущее заседание по делу проходило в середине декабря прошлого года.

Опрос свидетеля планируется после обеда.

В этом деле бывшему вице-президенту концерна MG Baltic Раймондасу Курлянскису предъявлены обвинения в даче взяток политикам за принятие выгодных для концерна решений.

В деле в коррупции также обвиняются экс-лидер либералов Элигиюс Масюлис, бывший парламентский либерал Шарунас Густайнис, бывший парламентарий Витаутас Гапшис. Член сейма Гинтарас Стяпонавичюс обвиняется в злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Обвинения официально предъявлены Партии труда и Либеральному движению.

Ни один из обвиняемых свою вину не признает, они говорят, что расследование правоохраны проведено тенденциозно.

BNS