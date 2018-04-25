В деле о политкоррупции MG Baltic оглашается обвинительный акт

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Во вторник прокуроры начали оглашать обвинительный акт по делу о политической коррупции в Вильнюсском окружном суде.

В нем детализируется, в каких преступлениях обвиняется концерн MG Baltic, Партия труда, Либеральное движение, бывшие члены сейма Элигиюс Масюлис, Витаутас Гапшис, Шарунас Густайнис, нынешний парламентарий Гинтарас Стяпонавичюс и бывший вице-президент MG Baltic Раймондас Курлянскис.

Во вторник утром судьи отклонили просьбы адвокатов вернуть дело в прокуратуру и обратиться в Конституционный суд по поводу действий правоохраны в отношении бывшего лидера либералов Элигиюса Масюлиса.

После длившегося несколько часов рассмотрения заявлений адвокатов суд постановил, что государственный обвинитель прокурор Юстас Лауцюс должен огласить обвинительный акт.

«Он большого объема, будет объявляться сокращенным», — сказал прокурор.

Обвинительный акт состоит из 450 страниц, а уголовное дело — из более, чем 100 томов.

После оглашения обвинений прокурорами, будет ожидаться позиция обвиняемых — признают ли они свою вину.

До сих пор ни один из обвиняемых своей вины не признал.

У должностных лиц есть подозрения в том, что политики брали взятки или вели переговоры о них с бывшим тогда вице-президентом MG Baltic Р. Курлянскисом, а позднее предлагали или поддерживали выгодные для концерна инициативы в сейме и других госведомствах. Прокуратура утверждает, что в ходе расследования была вскрыта системная коррупция.

Обвиняемые заявляют, что расследование ведется тенденциозно. Бывший лидер либералов Э. Масюлис заверяет, что обнаруженные у него деньги были займом Р. Курлянскиса.

BNS