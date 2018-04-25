В деле о шпионаже А. Палецкиса появляются новые фамилии

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В деле обвиняемого в шпионаже в пользу России гражданина Литвы Альгирдаса Палецкиса появляется все больше лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов.

Один из членов правления Социалистического народного фронта, предприниматель Павел Жевжиков в пятницу подтвердил, что у него дома и на рабочем месте в декабре прошлого года были проведены обыски.

Права, П. Жевжиков заверяет, что подозрения ему не предъявлены, в деле он проходит в качестве свидетеля.

«Я не склонен комментировать что-то по телефону. (…) Сам факт (обыска – BNS) – я не могу опровергнуть. У меня точно нет ничего общего с этим», – сказал BNS П. Жевжиков.

Он заверил, что у него нет «ни возможностей, ни желания» содействовать А. Палецкису и другим в сборе информации в пользу российской разведки о представителях литовских правоохранительных органов, которые расследовали убийства 13 января 1991 года.

Как сообщил в пятницу портал lrytas.lt, есть подозрения в том, что А. Палецкис, передавал российской разведке информацию, которая была связана с возможным захватом заложников. Он с сообщниками мог действовать по поручению Федеральной службы безопасности РФ, собирать информацию.

По данным портала, А. есть подозрения в том, что А. Палецкису помогал Деймантас Бяртаускас. Всем доступные данные свидетельствуют о ом, что это лицо является директором вильнюсской компании Food Expert и публичного учреждения XXI amzius, которое заявляет, что занимается рекламой, издательскими услугами.

Lrytas.lt сообщил, что в деле упоминается и представитель Литовской народной партии Артурас Шидлаускас, попавший в поле зрение правоохраны заместитель председателя Социалистического народного фронта Андрей Горбатенков и активист Ляонас Минкявичюс.

В декабре прошлого года литовские правоохранительные органы объявили о проведении расследования возможного шпионажа в пользу России, в котором подозрения предъявлены не называемой «целой сети лиц», среди них бывшему лидеру Социалистического народного фронта А. Палецкису.

Тогда сообщалось, что были задержаны и другие лица, однако их фамилии не разглашаются.

BNS