В деле о взятках Alstom фигурируют бывшие главы Lietuvos energija и Lietuvos elektrine

Служба спецрасследований Литвы (ССР) в сотрудничестве с правоохранительными органами Соединенного Королевства проводит досудебное расследование взяточничества и подкупа в крупных масштабах.

Представитель по связям с общественностью ССР Рената Саулите подтвердила BNS , что один из эпизодов расследования связан с реализованным французской инженерной группой Alstom проектом на ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай, стоимостью 200 млн. евро.

В среду ССР провела допросы и обыски в домах бывшего главы литовского энергоходинга Lietuvos energija Римантаса Юозайтиса и бывшего главы ТЭС Lietuvos elektrine Пранаса Норейки.

По информации ССР, есть подозрения в том, что с 2004 по 2009 годы когда Lietuvos elektrie и Lietuvos energija реализовывали крупные международные закупки, могла иметь место преступная деятельность – крупное взяточничество и подкуп с целью повлиять на результаты конкурса и продолжение работ.

Группе Alstom несколько лет назад в Соединенном Королевстве были предъявлены обвинения в коррупции в Литве. В 2014 году Lietuvos energijos gamyba (тогда Lietuvos elektrine ) сообщила, что британские ведомства в 2013 году запрашивали информацию, связанную с проектами, начатыми в 2005 году, в которых в качестве подрядчика выступали компании Alstom .

Инженерная компания группы Alstom Power и два ее работника в декабре 2014 года были обвинены во взяточничестве, которое продолжалось восемь лет. Обвинения связаны с договорами Alstom Power с литовскими компаниями Vilmetrona и Lietuvos elektrine , которая сейчас присоединена к компании Lietuvos energijos gamyba , входящей в госхолдинг Lietuvos energija .

Alstom Power Sweden в 2008 году на ТЭС Lietuvos elektrine реализовала проект по установке оборудования по удалению серы стоимостью 200 млн. евро.

BNS

Метки: Alstom, Lietuvos elektrine, Lietuvos energija, Vilmetrona, Взятки, Литва, ТЭС