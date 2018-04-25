В день муниципальных выборов ГИК Литвы отключит услуги «Страницы избирателя»

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В воскресенье, в день муниципальных выборов, Главная избирательная комиссия (ГИК) Литвы отключит электронные услуги «Страницы избирателя».

ГИК сообщила, что это делается из соображений безопасности. Услуги портала «Страница избирателя» (Rinkejo puslapis) не будут предоставляться с 20 часов субботы по понедельник.

В это время избиратели не смогут своими электронными подписями поддержать претендентов в президенты, зарегистрироваться для голосования за границей на президентских выборах и выборах в Европейский парламент, подавать заявительные документы в качестве кандидатов в Европарламент.

Глава ГИК Лаура Матийошайтите ранее заявляла, что из соображений безопасности ограничивается количество пользователей, которые одновременно могут подключиться к странице, однако это количество не сообщается.

BNS