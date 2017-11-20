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В День неимущих епископы сели за обеденный стол с бедствующими

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 20, 14:00   |   Комментариев: 0

В воскресенье, по случаю Дня неимущих, в вильнюсской столовой социального центра Betanija за один обеденный стол сели епископы и бедствующие.

Всемирный день неимущих впервые отмечался 19 ноября, его провозгласил папа Франциск.

По словом литовских епископов, этот день должен обратить наше внимание на материальную бедность и людей, страдающих от несправедливости, людей обиженных судьбой или другими людьми.

День неимущих в Вильнюсе совпадает с основным днем Храмового праздника Всемилостивой Богородицы Святых ворот.

BNS

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