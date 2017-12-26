В день празднования католического Рождества в Одессе антисемиты осквернили три здания еврейской общины

25 декабря, в день празднования христианского Рождества, в Одессе были совершены три антисемитские акции вандализма.

Рано утром в понедельник, 25 декабря, антисемитские лозунги и символы появились в Одессе на воротах исторического здания синагоги Бродского на улице Жуковского, на входе в музей Холокоста и памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и на защитных жалюзи еврейского культурного центра “Бейт Гранд” на улице Нежинской.

“Новогодними пожеланиями украсили вчера в Одессе еврейские объекты. На музее Холокоста неизвестные граждане написали “Первый тост за Холокост”, а на воротах синагоги изобразили известный слоган времен Холокоста: “Вон ж…дов. Украина для украинцев”, – написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook. Надписи очень крупные, сделаны красной, черной и белой красками.

На жалюзи еврейского культурного центра “Бейт Гранд , как можно увидеть на опубликованном в интернете видео, неизвестные написали “Тетя Соня не спасет: тут хозяин украинец”. Кстати, три видео в течение нескольких часов 25 декабря было выложено на специально созданном в тот же день канале на YouTube “ВГО Українські санітари”, заметил сайт NEWSru Israel. Никаких других публикаций на этом канале нет.

На произошедшее уже отреагировал почетный консул государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. “В Украине нарастает волна антисемитизма. Беру под личный контроль расследование этих дел, которые просто хулиганством уже не назовешь. И в который раз призываю всех, а в первую очередь – власть и деятелей культуры, осудить и пытаться препятствовать таким жестким проявлениям антисемитизма”, – написал он на своей странице в Facebook.

“Уверен, эти акты вандализма – не просто проделки хулиганов, а чей-то “заказ” по планомерному разрушению отношений между Израилем и Украиной”, – отметил Вишняков.

По данным NEWSru Israel, к расследованию этого инцидента подключилась Служба безопасности Украины.

Портал “Еврейский мир” опубликовал комментарий главного раввина Одессы и Юга Украины Авраама Вольфа. “Я доверяю силам безопасности, которые проведут свое расследование самым активным способом. Вместе с этим я призываю президента Украины и премьер-министра самым резким образом осудить эти антисемитские действия, а также взять под личный контроль это расследование, дав правоохранительным органам все полномочия для прекращения этого явления, пока оно не распространилось дальше”, – подчеркнул раввин.

Издание отмечает, что все надписи на украинском языке сопровождались знаком, популярным среди неонацистов разных стран (вольфсангель – “волчий крюк”).

По мнению редакции NEWSru Israel, речь идет о провокации, направленной на разжигание вражды между евреями и украинскими националистами, на создание впечатления об антисемитских настроениях в Одессе – одном из самых еврейских городов бывшего СССР, несмотря на то что многие евреи покинули этот город за последние десятилетия.

NEWSru.com

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