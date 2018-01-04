В дорогу – только с паспортом

Сейм одобрил противоречиво оцениваемую поправку к Закону о безопасном движении на автомобильных дорогах, в соответствии с которой больше не надо будет возить с собой документы на автомобиль и водительское удостоверение.

По предложению членов Сейма отменено положение о том, что водителям надо иметь при себе документы о регистрации транспортного средства, технического осмотра, а также обязательную страховку гражданской ответственности владельца транспортного средства.

В измененном законе также указано, что водитель, у которого действует выданное в Литве удостоверение, не обязан иметь при себе и предъявлять по требованию должностного лица водительское удостоверение, если он предъявляет свой документ, подтверждающий личность.

Поправка к закону вступит в силу с 1 июля 2018 года – водителям будет достаточно иметь при себе идентификационную карточку или паспорт.

«Работа должностных лиц полиции компьютеризована, поэтому есть все возможности проверить все документы дистанционно. Поэтому иметь при себе вышеуказанные документы – излишне», – считают инициаторы поправки.

Однако если продумать возможные ситуации, то поправка к закону будет больше всего на пользу безответственным водителям и даже садящимся за руль без водительских удостоверений дорожным хулиганам.

Члены Сейма приняли эту поправку несмотря на предупреждение, что это изменение может вызвать множество проблем в тех случаях, если водители попадут в мелкие дорожные происшествия.

Сейчас такие ситуации разрешить очень легко – водители могут заполнить декларацию о дорожном происшествии и расстаться. Но если хотя бы один водитель не будет иметь при себе документов, то другой водитель не может знать, застрахован ли этот водитель или вообще имеет право управлять автомобилем.

Кроме того, водители не смогут наизусть знать все документы и номера этих документов, которые следует занести в декларацию о происшествии.

В таком случае будет отниматься время у работников полиции, водителям придется долго ждать или возникнут ситуации, когда более агрессивный водитель начнет нажимать на более покладистого человека и обманет его, вписав неправильные данные.

Документы на автомобиль и водительское удостоверение легко умещаются в кошельке, поэтому трудно понять, почему членам Сейма показалось, что эти документы сложно иметь при себе. Тем более, что должностные лица и так за их отсутствие ограничиваются предупреждением.

Полицейские проверки, вполне вероятно, также займут больше времени, потому что вводить данные в компьютер все равно занимает больше времени, чем заглянуть в несколько водительских документов.

В соответствии с новыми поправками проверяющему работнику полиции достаточно будет предъявить только документ, подтверждающий личность водителя, по которому полицейский всю нужную информацию получит из базы данных обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства, из централизованной базы данных технического осмотра, из реестра транспортных средств Литовской Республики и из реестра водителей транспортных средств Литовской Республики.

Инф. «ЛК»

Метки: N1 (1193) 4 января, автомобиль, На дорогах, поправки к Закону