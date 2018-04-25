В досудебном расследовании по Snoras установлен ущерб на сумму около 0,5 млрд евро

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Завершившие в четверг расследование в деле о хищениях имущества обанкротившегося банка Snoras литовские прокуроры сообщают, что в результате вероятно преступных деяний бывших руководителей и акционеров банка Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова причинен ущерб на сумму около 0,5 млрд евро.

По словам представителей павоохраны, в ходе досудебного расследования собрано достаточно данных, обосновывающих вину подозреваемых в совершении преступных деяний.

Прокурор Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Дарюс Станкявичюс сказал, что этим лицам предъявлены подозрения в хищениях и растрате имущества бывшего банка Snoras в крупном размере, преступном доведении до банкротства, легализации полученного преступным путем имущества.

«Сегодня я принял решение о завершении этого расследования, в нем подозрения предъявлены бывшим руководителям банка Snoras в совершении вероятно преступных деяний (…). Руководствуясь требованиями закона, прокурор направляет извещения о завершении этого досудебного расследования прокуратуре Российской Федерации, потому что подозреваемые скрываются в России, их не выдают правоохране Литвы, а в результате преступного деяния причинен большой имущественный ущерб, он достигает почти полумиллиарда евро», — сказал Д. Станкявичюс на пресс-конференции в четверг.

Подозреваемым предъявлены подозрения и в обманном ведении бухгалтерского учета, злоупотреблениях служебным положением с целью получения имущественной или иной личной выгоды, в фальсификации документов, связанных с учетом принадлежащих банку ценных бумаг в зарубежных банках, а также в использовании сфальсифицированных документов.

У. Р. Баранаускаса есть убежище в России – прокурор

На вопрос, какой удостоверяющий личность документ сейчас есть у Р. Баранаускаса, прокурор Д. Станкявичюс ответил, что в России ему предоставлен статус беженца, другие детали неизвестны. В Литве срок действия паспорта Р. Баранаускаса истек.

«Генпрокуратура РФ нам официально сообщила, что Р. Баранаускасу в РФ предоставлен статус беженца, поэтому других данных у нас нет и РФ нам их не предоставляет, поэтому ответить на ваш вопрос я нему, видимо, какой-то документ у него есть», — сказал Д. Станкявичюс.

Он подчеркнул, что ведется постоянный розыск подозреваемых.

«Он не будет прекращен никогда, эти лица будут найдены. И после того, как суд их, со всей вероятностью, осудит, этот розыск не будет прекращен, потому что решение суда будет исполнено», — объяснил Д. Станкявичюс.

Прокуратура отмечает, что есть подозрения в том, что с осени 2008 года по лето 2011 года были произведены 35 операций по переводу крупных денежных средств и ценных бумаг Snoras на личные счета в швейцарских банках. Также есть подозрения в том, что с 2009 года по 2011 год были выполнены две крупные возможно незаконные сделки с имуществом Snoras. По причине таких действий Snoras был нанесен ущерб в размере почти 0,5 млрд евро.

Прокурор конкретизировал, что ущерб был нанесен кредиторам и акционерам банка, косвенно ущерб понесло и государство, поскольку Фонд страхования вкладов компенсировал средства вкладчикам.

В деле банка Snoras: иск на сотни миллионов евро и ограничения по имуществу

Начальник Управления спецзадач Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Робертас Шадянцас отметил, что в ходе следствия был предъявлен гражданский иск почти на 0,5 млрд. евро.

В досудебном расследовании команда администратора банкротства Snoras признана гражданским истцом.

«За весь период досудебного расследования было выявлено имущества на сумму в 230 млн евро, которое сейчас находится под арестом. Поиски имущества и ограничения прав собственности применялись в целом в 18 государствах. Имущество было различным: денежные средства на счетах, автомобили, компании, которыми владеют подозреваемые (…)», – сообщил он.

По словам Р. Шадянцаса, расследование было очень сложным, объем дела превышает 500 томов, было опрошено около 100 лиц в Литве и за границей. В целом было осуществлено более 50 процессуальных мер для обнаружения и дачи показаний.

Он также сообщил, что основная часть документов была изъята из действующих в Швейцарии банков.

«Эти документы были физически доставлены нашими работниками в Литву. Это были очень важные документы, поэтому было организовано полицейское сопровождение через все страны, через которые провозились эти документы», – сообщил представитель СРФП.

По словам Р. Шадянецаса, длительность расследование определило и то, что многие дела были на иностранных языках. За все это время было составлено более 200 просьб о правовой помощи в 21 государству, среди них Швейцария, Панама и другие.

Передача дела в суд возможна осенью этого года

По словам прокурора Д. Станкявичюса, вполне вероятно, что дело будет передано в суд еще в этом году.

Р. Баранаускас и В. Антонов проживают в России, Москва отказывает предоставить правовую помощь Литве.

Собираясь привлечь к суду скрывающихся подозреваемых заочно, в марте прошлого года литовские прокуроры информировали Генпрокуратуру России о предъявленных им подозрениях.

В направленном российским прокурорам ходатайстве о правовой помощи литовская правоохрана просит ознакомить бывших руководителей Snoras с предъявленными им подозрениями и опросить их.

В конце октября Генпрокуратура РФ отказалась это сделать.

Сейм в позапрошлом году принял поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие заочно судить за преступления, которыми причинен большой ущерб.

Досудебное расследование о вероятных хищениях имущества банка Snoras, обманном ведении банковского учета, фальсификации документов, злоупотреблениях, растрате имущества и отмывании денег было начато в 2011 году.

Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать Литве В. Антонова и Р. Баранаускаса, проживавших тогда в Лондоне, однако они выехали из этого государства в Россию и получили там убежище.

Деятельность Snoras была остановлена в конце 2011 года.

BNS