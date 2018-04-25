В Египте обнаружена деревня, которая древнее государства фараонов

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Совместная франко-египетская археологическая экспедиция, проводившая раскопки в расположенной в дельте Нила провинции ад-Дакалия, сообщила об обнаружении одного из древнейших поселений, найденных на территории Египта.

Деревня находилась в районе Тель ас-Самара в 140 километрах к северу от Каира. Как установили ученые, она была заселена еще 7.000 лет назад – в эпоху неолита. В ходе раскопок найдены хранилища для зерна, кости животных, остатки пищи, посуда, каменные орудия.

«Анализ собранного биологического материала даст нам лучшее представление о первых оседлых сообществах, возникших в дельте Нила, о начале сельского хозяйства и земледелия в Египте», — заявила глава отдела египетской, греческой и римской археологии министерства древностей Надя Хадар.

Особый интерес для ученых представляет начало ирригационного земледелия в дельте Нила. Власти рассчитывают, что находка, расположенная довольно близко от столицы, даст толчок развитию туризма, отрасли, которая так и не оправилась от «арабской весны» 2011 года.

Добавим, что деревня возникла за два тысячелетия до появления в Египте первых фараонов, относящихся к так называемой «нулевой династии». Великие пирамиды в Гизе появились через две с половиной тысячи лет после того, как в районе Тель ас-Самара поселились люди.

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