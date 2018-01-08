В Египте по делу о крушении воздушного шара с туристами задержали четверых

По делу о крушении воздушного шара в Египте были арестованы четыре человека – пилот, два сотрудника обслуживающей фирмы, а также руководитель взлетной площадки для воздушных шаров.

Крупное ЧП в Луксоре на юге Египта произошло в пятницу: аэростат с 20 пассажирами на борту рухнул из-за сильного ветра. В результате крушения погиб один турист из ЮАР, еще 15 человек получили травмы, об их гражданстве не сообщается.

Как заявили представители властей Египта, шар рухнул потому, что пилот не справился с управлением во время вынужденной посадки. Аэростат поднялся на высоту приблизительно в 450 метров незадолго до рассвета. В это же время в воздух поднимались и другие воздушные шары, однако им, несмотря на погодные условия, удалось совершить нормальную посадку, отмечает DW.

В субботу полеты на аэростатах возле Луксора возобновились.

В 2013 году 19 туристов погибли в Луксоре из-за того, что загорелся воздушный шар. В 2016 году правительство Египта вводило временный запрет на передвижение на воздушных шарах после того, как несколько китайских туристов получили травмы во время жесткой посадки.

NEWSru.com

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