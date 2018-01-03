В Египте повесили четверых исламистов, проходивших по делу об убийстве военных курсантов в 2015 году

В Египте приведен в исполнение смертный приговор в отношении четверых человек, которых ранее местный военный суд признал виновными в теракте в 2015 году и убийстве трех курсантов военного вуза в городе Кафр-эш-Шейх. По версии следствия, все преступники являются сторонниками исламистского движения “Братья-мусульмане”, передает агентство Reuters.

В апреле 2015 года группа боевиков напала на автобус с курсантами у стадиона в Кафр-эш-Шейхе. Преступники забросали автомобиль ручными гранатами и самодельными взрывными устройствами. В результате нападения трое курсантов погибли, и еще несколько человек получили ранения.

При этом местные и международные правозащитные организации выступили против этой казни, обвинив власти Египта в расправе над невиновными людьми, которых правозащитники считают политзаключенными.

Как отмечает агентство, признанные виновными были повешены во вторник, 2 января, на территории одной из египетских тюрем, расположенной рядом с Александрией. Эта казнь стала уже второй за последние дни в Египте. Неделю назад еще 15 человек, приговоренные к смертной казни за нападения на Синайском полуострове, были повешены.

Напомним, что в ноябре 2016 года кассационный суд в Египте отменил смертный приговор в отношении бывшего президента страны Мухаммеда Мурси. Также были отменены аналогичные приговоры в отношении пяти членов руководства запрещенного в Египте движения “Братья-мусульмане”, которое возглавлял Мурси. Суд отменил и пожизненное заключение в отношении 21 члена организации.

Смертный приговор Мурси был вынесен в июне 2015 года. Экс-президента обвиняли в организации массового побега заключенных из тюрьмы во время народного восстания 2011 года против тогдашнего президента страны Хосни Мубарака.

Ранее экс-президента приговорили к 20 годам лишения свободы без права на досрочное освобождение по обвинениям в применении силы против демонстрантов в декабре 2012 года, обернувшейся гибелью людей.

Кроме того, он также был приговорен к 40 годам по обвинению в шпионаже в пользу Катара и пожизненному заключению (в Египте приравнивается к 25 годам) по обвинению в шпионаже в пользу палестинской исламистской группировки “Хамас”.

NEWSru.com

Метки: В мире