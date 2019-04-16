В Египте принимают поправки в конституцию, которые продлят президентский срок ас-Сиси

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Во вторник, 16 апреля, на пленарном заседании парламента Египта начнется рассмотрение поправок в конституцию, позволяющих продлить срок правления действующего президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.

На рассмотрение парламента будет представлен проект поправок к конституции, одобренный ранее комитетом по законодательству.

Напомним, что еще в феврале парламент Египта утвердил в первом чтении пакет поправок к конституции, позволяющий президенту Абд аль-Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти до 2034 года. Поправки предусматривают также воссоздание верхней палаты парламента.

Президентские полномочия в Египте ограничены двумя четырехлетними каденциями. Ас-Сиси должен был покинуть свой пост в 2022 году. Поправки увеличивают каденцию до шести лет, начиная отсчет с 2022 года.

Ожидается, что на этой неделе проект будет утвержден во втором и третьем чтениях. Учитывая поддержку более чем двух третей депутатов, это станет формальностью. Затем поправки вынесут на всенародный референдум.

NEWSru.com.il