В Египте ввели режим чрезвычайного положения

🔊 Воспроизвести

Правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на декрет египетских властей в четверг, 25 апреля.

«Полиции и вооруженным силам поручено предпринять все необходимое для препятствования терроризму и угрозе безопасности на всей территории страны, для защиты частной и государственной собственности и граждан», – говорится в декрете.

Также сообщается, что в ряде северных районов Синайского полуострова, граничащих с Израилем и сектором Газа, действует комендантский час.

Напомним, впервые власти Египта ввели режим чрезвычайного положения после терактов в апреле 2017 года. Тогда в результате двух взрывов в храмах погибло более 40 человек.

korrespondent.net