В Эквадоре экс-президент, подозреваемый в похищении оппозиционера, созывает акцию протеста

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Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, который подозревается в похищении местного оппозиционного политика Фернандо Бальды в 2012 году, призвал своих сторонников выйти на акцию протеста. Как сообщил политик, манифестация намечена на 13 сентября, пишет El Universo .

«В этот четверг, 13 сентября все — в Кито, чтобы сказать «Хватит!» предательскому, коррумпированному и некомпетентному правительству», — приводит пресса слова Корреа.

По словам экс-президента, во время акции манифестанты пройдут к тюрьме, в которой содержится осужденный за коррупцию 48-летний бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас, чтобы «поздравить его с днем рождения». Корреа в очередной раз назвал своего бывшего соратника Гласа «политическим заключенным». При этом из слов экс-президента нельзя сделать однозначный вывод о том, будет ли он сам участвовать в митинге, сообщает ТАСС.

Добавим, что Глас занимал пост вице-президента в 2013-2017 годах. Суд признал его виновным в коррупции и приговорил к шести годам лишения свободы.

В июле Национальный суд Эквадора выдал ордер на арест Корреа, возглавлявшего эту латиноамериканскую страну в 2007-2017 годах. Это произошло после того, как экс-президент не выполнил постановление данного органа — на время рассмотрения уголовного дела о похищении Бальды политик должен был являться в суд каждые 15 суток, начиная со 2 июля. Эквадорские власти добиваются, чтобы Интерпол выпустил так называемое красное уведомление, предписывающее установить местоположение и арестовать подозреваемого для дальнейшей экстрадиции. Корреа в последние месяцы проживает в Бельгии, откуда родом его супруга.

Экс-президент не раз заявлял, что не имеет отношения к похищению бывшего депутата Бальды. По словам Корреа, расследование является частью политического преследования со стороны новых властей Эквадора. Нынешний глава государства Ленин Морено возглавил Эквадор по итогам прошедшего в апреле 2017 года второго тура президентских выборов. Он считался преемником Корреа, однако через несколько месяцев после вступления Морено в должность отношения между двумя политиками резко испортились.

Тогда же вскрылись многочисленные факты коррупции, к которым оказались причастны чиновники правительства Корреа. Некоторым из них, как и самому президенту, удалось скрыться за границей.

NEWSru.com