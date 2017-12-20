В ЕС – ценовая лихорадка на яйца

Не успели стихнуть страсти по поводу достигших рекордных высот цен на масло, как эстафету наиболее быстро дорожающего продукта переняли яйца.

Пока в ЕС несколько месяцев продолжалось расследование по поводу яиц, загрязненных пестицидом фипронилом, цена на них с середины лета выросла почти на 70%, а по сравнению с тем же периодом прошлого года, в некоторых странах ЕС яйца стали почти в два раза дороже, отмечает деловая газета Verslo žinios.

«Выросший в Европе спрос на яйца и продукты из них обусловлен и скандалом с фипронилом, из-за которого некоторым европейским производителям пришлось останавливать производство либо забивать птицу. Естественно, что по этой причине на рынке сформировалась нехватка яиц, а также различных масс, порошков и других продуктов. Этому способствовал и недавний случай птичьего гриппа в Италии, когда было заражено более 2 млн куриц. Сейчас цены на рынке уже стабилизируются», – отметил глава производящего яйца предприятия Groward Group Томас Струмскас.

В Германии сейчас яйца на 88% дороже, чем в тот же период прошлого года, в Бельгии и Голландии – на 92%.

Немного они подешевели только в Дании, Греции и Италии.

В Литве яйца также подорожали, однако здесь ценовой скачок не был таким большим, как в масштабе всего ЕС.

Тем временем стало известно, что Литва может стать третьим государством в мире после Канады и Нидерландов, получившей разрешение на экспорт яиц и яичных продуктов в США.

Инф. «ЛК»

Метки: N51 (1191) 21 декабря, Цены, яйца