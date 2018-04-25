В ЕС через два года должен исчезнуть одноразовый пластик

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Депутаты Европарламента в среду, 27 марта, приняли законопроект, предусматривающий запрет в ЕС одноразовых пластиковых изделий, таких как трубочки для питья, пластиковая посуда и ватные палочки, сообщает Deutsche Welle.

Соответствующее решение поддержали 560 депутатов, против проголосовали 35.

Текст законопроекта был согласован на переговорах между Европарламентом и представителями стран-членов в декабре 2018 года, поэтому ожидается, что он будет быстро утвержден Европейским Советом.

Запрет должен вступить в силу 2021 года.

Вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что Евросоюз не был крупнейшим источником пластикового загрязнения в мире, но эта мера может служить примером для других стран.

Кроме запрета на одноразовые пластиковые изделия, которые можно заменить альтернативными, ЕС также будет поощрять страны-члены сократить использование пластиковых упаковочных материалов и ввести более жесткие правила ярлыков.

Напомним, с предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае 2018 года.

korrespondent.net